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Во Львовской области есть попадания после взрывов: пострадали частные помещения — власть

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Во Львовской области есть попадания после взрывов: пострадали частные помещения — власть

Много сбитых ракет, но и есть попадание по Львову — Садовый / Фото: ТСН.ua

Находитесь в укрытиях.

"Предварительно: есть попадание в нашей области. Львов остается целью врага. Оставайтесь в укрытиях!", — заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Много сбитых ракет, но и есть попадания по Львову. К сожалению, пострадали и частные помещения. Соответствующие службы уже все на выезде", — добавил в социальных сетях глава Львова Андрей Садовый.

Ранее во Львове раздались взрывы.

Ранее взрывы прогремели в Днепре.

Напомним, что на Сумщине враг обстреливает общины из минометов и запускает ракеты с вертолета.

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