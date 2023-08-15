Во Львовской области есть попадания после взрывов: пострадали частные помещения — власть

"Предварительно: есть попадание в нашей области. Львов остается целью врага. Оставайтесь в укрытиях!", — заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Много сбитых ракет, но и есть попадания по Львову. К сожалению, пострадали и частные помещения. Соответствующие службы уже все на выезде", — добавил в социальных сетях глава Львова Андрей Садовый.

Ранее во Львове раздались взрывы.

Ранее взрывы прогремели в Днепре.

Напомним, что на Сумщине враг обстреливает общины из минометов и запускает ракеты с вертолета.