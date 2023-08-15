Во Львовской области есть попадания после взрывов: пострадали частные помещения — власть

Находитесь в укрытиях.
"Предварительно: есть попадание в нашей области. Львов остается целью врага. Оставайтесь в укрытиях!", — заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
"Много сбитых ракет, но и есть попадания по Львову. К сожалению, пострадали и частные помещения. Соответствующие службы уже все на выезде", — добавил в социальных сетях глава Львова Андрей Садовый.
Ранее во Львове раздались взрывы.
Ранее взрывы прогремели в Днепре.
Напомним, что на Сумщине враг обстреливает общины из минометов и запускает ракеты с вертолета.
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