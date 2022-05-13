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Во Львовской области еще одна церковная громада перешла из Московского патриархата в ПЦУ

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Во Львовской области еще одна церковная громада перешла из Московского патриархата в ПЦУ

Фото: Максим Козицкий / Facebook

Во Львовской области еще одна церковная громада перешла в Православную церковь Украины.

Верующие из села Сулимов Куликовской ТГ Львовского района решили выйти из-под юрисдикции УПЦ Московского патриархата.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Религиозная громада храма Вознесения Господнего села Сулимов Куликовской ОТГ Львовского района приняла решение об изменении канонического подчинения, то есть выходе из-под юрисдикции московского патриархата и переходе во Львовскую епархию Православной церкви Украины", — написал Козицкий.

Глава Львовской ОВА добавил, что настоятель храма Григорий Фарат не поддержал решение верующих и отказался переходить в ПЦУ.

Напомним, в Житомирской области громады начали выходить из состава Московского патриархата.

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