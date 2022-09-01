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Во Львовской области двоих мужчин в гараже убило током: фото

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Во Львовской области двоих мужчин в гараже убило током: фото

Их тела обнаружили в подвальном помещении гаража.

Во Львовской области в результате удара электротоком погибли двое мужчин в возрасте 26 и 37 лет.

Об этом сообщили в полиции области.

Погибшие — жители одного из сел Львовского района. Их тела обнаружили в гараже.

"Сообщения о телах двух мужчин без признаков жизни, обнаруженных в подвальном помещении в гараже, расположенном на территории домохозяйства в одном из сел Львовского района, поступило в полицию 31 августа около полуночи", — рассказали в полиции.

Правоохранители установили личности погибших – ими оказались 26-летний хозяин и его знакомый – житель того же села в возрасте 37 лет. Также предварительно установлено, что причиной смерти мужчин является поражение электротоком.

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По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по п.1 ч.2 ст.115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай".

Проводится расследование, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

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