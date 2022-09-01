Во Львовской области двоих мужчин в гараже убило током: фото

Их тела обнаружили в подвальном помещении гаража.

Во Львовской области в результате удара электротоком погибли двое мужчин в возрасте 26 и 37 лет.

Об этом сообщили в полиции области.

Погибшие — жители одного из сел Львовского района. Их тела обнаружили в гараже.

"Сообщения о телах двух мужчин без признаков жизни, обнаруженных в подвальном помещении в гараже, расположенном на территории домохозяйства в одном из сел Львовского района, поступило в полицию 31 августа около полуночи", — рассказали в полиции.

Правоохранители установили личности погибших – ими оказались 26-летний хозяин и его знакомый – житель того же села в возрасте 37 лет. Также предварительно установлено, что причиной смерти мужчин является поражение электротоком.

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по п.1 ч.2 ст.115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай".

Проводится расследование, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

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