Во Львовской области двое мужчин расстреляли собаку — их могут заключить в тюрьму до восьми лет

Во Львовской области двое мужчин расстреляли собаку — их могут заключить в тюрьму до восьми лет

Инцидент произошел утром 1 января.

Утром 1 января в одном из сел Яворивского района Львовской области двое мужчин 52 лет расстреляли из охотничьего ружья бельгийскую овчарку односельчанина.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

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"Сегодня, 1 января, около 9:30 на оперативную линию 102 поступило сообщение от жителя одного из сел Яворивского района об убийстве его собаки – бельгийской овчарки. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, экипажи сектора реагирования патрульной полиции и сотрудники других служб районного отдела полиции. Как предварительно установили правоохранители, собака была застрелена из охотничьего ружья. К совершению преступления причастны двое жителей села, оба в возрасте 52 года", — говорится в сообщении.

Почему именно застрелили собаку – в полиции не сообщают.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.3 ст.299 (жестокое обращение с животными) Уголовного колекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Предстоят соответствующие экспертизы. Продолжается досудебное расследование.

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