Во Львовской области два человека провалились в яму с мусором: их доставали спасатели (фото)

Во Львовской области два человека провалились в яму с мусором: их доставали спасатели (фото)

Пострадавшим помогали спасатели.

В г. Трускавец по ул. Стуса, 14 Дрогобычского района Львовской области два человека провалились в яму с мусором. Их на поверхность доставали спасатели.

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Об этом сообщили в ГСЧС во Львовской области.

По данным спасателей, двое мужчин на 27 октября упали в яму, глубиной 4 метра, и не могли самостоятельно выбраться. На место происшествия вызвали спасателей.

"Спасатели с помощью штурмовой лестницы спустились в яму, обвязали людей ремнями и спасательной веревкой вытащили на поверхность и передали медикам", — говорится в сообщении.

Пострадавшие не нуждались в медицинской помощи.

Напомним, в Соломенском районе Киева прохожие спасли пожилую женщину, упавшую в разрытую коммунальщиками яму на площади Космонавтов.

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