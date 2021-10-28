Во Львовской области два человека провалились в яму с мусором: их доставали спасатели (фото)

Пострадавшим помогали спасатели.
В г. Трускавец по ул. Стуса, 14 Дрогобычского района Львовской области два человека провалились в яму с мусором. Их на поверхность доставали спасатели.
Об этом сообщили в ГСЧС во Львовской области.
По данным спасателей, двое мужчин на 27 октября упали в яму, глубиной 4 метра, и не могли самостоятельно выбраться. На место происшествия вызвали спасателей.
"Спасатели с помощью штурмовой лестницы спустились в яму, обвязали людей ремнями и спасательной веревкой вытащили на поверхность и передали медикам", — говорится в сообщении.
Пострадавшие не нуждались в медицинской помощи.
Напомним, в Соломенском районе Киева прохожие спасли пожилую женщину, упавшую в разрытую коммунальщиками яму на площади Космонавтов.
Читайте также:
- В Запорожье компания устроила резню в ресторане.
- Ляшко прокомментировал информацию о нехватке кислорода в COVID-больницах
- В Харькове суд избрал меру пресечения 16-летнему водителю Infiniti, совершившему смертельное ДТП