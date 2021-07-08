Во Львовской области дорожает проезд в пригородных маршрутках: какая стоимость одной поездки

Во Львовской области дорожает проезд в пригородных маршрутках: какая стоимость одной поездки

Тарифы выросли практически на всех направлениях.

Во Львовской области в очередной раз перевозчики подняли стоимость проезда в пригородных и междугородных маршрутках. Теперь за поездку в пригородном транспорте (одна остановка) придется отдать не 10, а 12 гривен.

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Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на руководителя концерна "Екопастранс", который объединяет ряд перевозчиков Игоря Самардака.

В целом с середины июня и до сих пор тарифы выросли до 30% почти по всем направлениям. Таким образом, по словам перевозчика, продолжается постепенное увеличение стоимости проезда, которое начали в прошлом году из-за негативного воздействие карантина.

Игорь Самардак уточнил, что такое решение приняла Ассоциацией перевозчиков Львовщины и скорректированное со всеми перевозчиками.

Так, выросла стоимость проезда на пригородных и междугородных маршрутах практически всех направлений — самборском, николаевском, радеховском, каменка-Бугском, бродовском.

В то же время в управлении транспорта ЛОГА говорят, что областные госадминистрации уже несколько лет не влияют на образование тарифов перевозчиками и практически не вмешиваются в этот процесс. А реагировать на нарушения должен Антимонопольный комитет.

Напомним, последний рост цен на проезд в общественном транспорте Львова состоялось совсем недавно — в конце мая. Стоимость одной поездки увеличили на 3 грн. Поэтому львовянам пришлось платить не 7, а 10 грн.

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