Во Львовской области дочь нашла дома отца с перерезанным горлом: убийцу мужчины поймали (фото)

Во вторник вечером, 17 января, жительница одного из сел Дрогобычского района Львовской области обнаружила в доме мертвого отца и обратилась в полицию. На теле 74-летнего владельца дома правоохранители обнаружили ножевое ранение в области шеи.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Львовщины.

Полицейские установили, что к совершению преступного причастен 46-летний житель одного из сел района. В тот день злоумышленник пришел в гости к потерпевшему. Во время распития спиртных напитков у них возник конфликт, во время которого злоумышленник нанес хозяину удар ножом в горло, от которого тот умер на месте происшествия.

Злоумышленника задержали, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За совершенное мужчине грозит лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

Напомним, во Львове приговорили к 10 годам 70-летнего львовянина, который убил и расчленил знакомую и спрятал ее останки в парке.

Читайте также: