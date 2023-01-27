Во Львовской области действуют аварийные отключения света: что известно

Предоставленный объем электроэнергии не покрывает всех потребностей.

В пятницу, 27 января, во Львовской области ввели аварийные отключения света. Случилось это в связи с превышением лимита потребления в регионе.

Об этом сообщили в пресс-службе "Львовоблэнерго".

"В пятницу НЭК "Укрэнерго" установило лимит потребления для Львовщины на каждый час суток отдельно — от 445 мегаватт минимально ночью до 532 мегаватта максимально днем", — отмечают в компании.

Указанный объем электроэнергии покрывает ориентировочно только половину потребностей потребителей во Львове и области. Именно поэтому во Львовской области продолжает действовать график почасовых отключений: кроме оранжевых, в отключениях будут задействованы белые ячейки графика "Возможные отключения".

"Очередной обстрел российскими оккупантами энергетических объектов Украины вчера дополнительно усугубил ситуацию в энергосистеме. Энергетические объекты не могут работать в режиме, который был до войны", — говорится в сообщении.

Узнать график и свою группу отключения можно на сайте loe.lviv.ua в разделе "Почему нет света" или с помощью чат-ботов "Львовоблэнерго" в Viber/Telegram.

Как сообщалось, 27 января в Одессе не будут работать трамваи и троллейбусы из-за проблем с электроэнергией.

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