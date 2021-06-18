Во Львовской области центры вакцинации изменят график работы: где и когда можно получить прививки

Изменения в графике только временные.

Во Львовской области в эти выходные временно изменят график работы центры вакцинации. Они будут работать только в субботу, 19 июня. Об этом сообщил руководитель центров вакцинации во Львовской области Андрей Сороколит, пишет "Суспильне".

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Такое изменение в графике работы пунктов вакцинации объясняют усталостью медиков.

"Медикам также нужно дать отдохнуть. Они и так много дней работают без выходных и в субботу, и в воскресенье. Поэтому на этих выходных будут работать шесть пунктов вакцинации только в субботу, а уже на следующей неделе все пункты вакцинации будут работать и в субботу, и в воскресенье", — сказал Андрей Сороколит.

Всего в субботу, 19 июня, на Львовщине будут работать шесть пунктов вакцинации в таких городах:

Во Львове вакцинироваться можно в Центре Довженко на проспекте Червоной Калины, с 10:00 до 15:00.

вакцинироваться можно в Центре Довженко на проспекте Червоной Калины, с 10:00 до 15:00. В Дрогобыче получить прививку можно в районном народном доме с 9:00 до 17:00.

получить прививку можно в районном народном доме с 9:00 до 17:00. В Трускавце вакцинацию будут проводить в поликлиническом отделении КНП "Трускавецкая МЛ" с 09:00 до 15:00.

вакцинацию будут проводить в поликлиническом отделении КНП "Трускавецкая МЛ" с 09:00 до 15:00. В Стрыйской школе №5 им. В.Стасюка пункт вакцинации будет работать с 10:00 до 16:00 .

№5 им. В.Стасюка пункт вакцинации будет работать с 10:00 до 16:00 . В Червонограде прививки будут делать в Центре первичной медико-санитарной помощи (Ул. Ивасюка, 8). График работы: 08:30 — 15:00 час.

прививки будут делать в Центре первичной медико-санитарной помощи (Ул. Ивасюка, 8). График работы: 08:30 — 15:00 час. В Новояворовске вакцинация будет происходить во дворце культуры "Кристалл" с 10:00 до 15:00.

Прививать желающих будут китайской вакциной CoronaVac.

Напомним, во Львовскую область доставили 10 тысяч доз вакцины Pfizer. Ею будут прививать представителей местной власти, судей, педагогов, медиков и лиц из первого и второго этапов вакцинации.

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