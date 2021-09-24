Во Львовской области будут судить сына главы Бродовской ОТГ за избиение журналиста

Владелец одного из ресторанов в селе Лагодов избил журналиста, повредил технику, а также забрал у него собранные материалы.

Во Львовской области будут судить предпринимателя, который избил журналиста и разбил его камеру.

Инцидент произошел в селе Лагодов 24 апреля, а подозреваемым является сын главы Бродовский ОТГ Иван Белей.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

Следователи выяснили, что владелец одного из ресторанов, он же сын главы Бродовский ОТГ, избил журналиста, повредил технику, а также незаконно отнял у него собранные материалы. Инцидент произошел у гостинично-ресторанного комплекса "Колыба".

"Событие произошло 24 апреля около 22:00 в одном из сел Золочевского района. 37-летний местный житель препятствовал журналисту проводить видеосъемку вблизи заведения питания, которое принадлежит ему. Подозреваемый выбил из рук сотрудника местной телерадиокомпании видеокамеру, пытался ее сломать, и избил потерпевшего", — говорится в сообщении полиции.

Мужчине было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины и ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование завершено, 22 сентября правоохранители направили обвинительный акт на рассмотрение суда.

Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому, — лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, депутат Бродовского городского совета Ольга Кравчук рассказала, что сын главы Бродовской ОТГ Иван Белей избил ее мужа Виталия Кравчука и журналиста местного телеканала "Броды Online" Сергея Никишина. Также он разбил камеру оператора.

Драка произошла, когда депутат и журналисты приехали в "Колыбу". Там происходило празднование, хотя в стране были введены карантинные ограничения. Журналист рассказал, что сначала в окнах заведения горел свет, потом его выключили, а через несколько минут оттуда вышел владелец. Мужчина громко ругался и напал на журналистов. Сначала он несколько раз ударил Кравчука, а потом и оператора, который снимал на камеру. Владелец ресторана выбил камеру, она упала на землю, и Белей ударил ее ногой.

Как сообщает издание "Сурмы Радзивилов", после этого двое охранников вывели оператора под руки к дороге. Позже Никишин вернулся на место драки, чтобы забрать камеру. Впрочем, самой техники уже не было, а на земле лежали лишь мелкие детали от нее. Также Никишину не вернули журналистское удостоверение, которое он показал охраннику заведения.

Разбитая видеокамера Panasonic HC-X1000 стоила 60 тысяч гривен. Кроме того, она была оснащена радиосистемой к микрофону Sennheiser за 27 тысяч гривен.

После инцидента Никишин снял побои и обратился с заявлением в полицию. По предварительному заключению эксперта, он получил ушибы мягких тканей.

В полиции тогда сообщили, что открыли уголовное производство по факту препятствования профессиональной деятельности журналиста. Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

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