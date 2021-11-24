Во Львовской области будут принимать цистерны с нефтью: польский инвестор построит терминал

Во Львовской области будут принимать цистерны с нефтью: польский инвестор построит терминал

В строительство первой очереди нефтебазы инвестируют 12 млн. евро.

Во Львовской областной администрации достигли договоренности с компанией "Унимот Украина" о строительстве нефтебазового комплекса – терминала нефтепродуктов.

Как сообщил на своей Facebook-странице глава ЛОГА Максим Козицкий, определены два участка, на которых инвестор сможет обустроить нефтебазу. Где именно планируют разместить этот объект, он не уточнил.

В терминале будут принимать цистерны с нефтепродуктами, сливать их в резервуары, хранить и отгружать нефтепродукты украинским потребителям автомобильным и железнодорожным транспортом.

“Инвестиции первой очереди в объект должны составить 12 млн. евро. Проект позволит создать четыре десятка рабочих мест”, — говорится в сообщении.

Вторая очередь нефтяного терминала станет возможной при условии изменений в законодательство, которые сегодня уже рассматривает Верховная Рада Украины. Тогда представители "Унимот Украина" планируют инвестировать еще 10 млн евро инвестиций и создать еще 20 рабочих мест.

Также читайте В Полтавской области 20-тонный грузовик с нефтью слетел с дороги

Председатель Львовской ОГА сообщил, что ООО "Унимот Украина" является дочерней организацией польской мультиэнергетической компании UNIMOT SA, которая является одним из крупнейших независимых поставщиков топлива, сжиженного и природного газа и электроэнергии на польском рынке.

Напомним, во Львовской области ремонтируют мостовые переходы, которые являются частью маршрута Малое Карпатское кольцо, связывающего основные туристические центры региона.

Читайте также: