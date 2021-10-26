Во Львовской области больницы и детские дома могут остаться без отопления: в ОГА объяснили причины

Во Львовской области больницы и детские дома могут остаться без отопления: в ОГА объяснили причины

В ОГА объяснили причины, почему коммунальные учреждения могут остаться без тепла.

Во Львовской области коммунальные учреждения, которые находятся под руководством областного совета, могут остаться без отопления.

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Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя Львовской ОГА Андрей Годик.

По словам чиновника, депутаты Львовского областного совета проигнорировали сессионное заседание, а руководительница Львовского областного совета отменила его. Поэтому коммунальные учреждения могут остаться без отопления.

"Это — областные больницы, лицеи и другие образовательные учреждения, детские дома, заведения культуры, среди которых и музеи с уникальными коллекциями, требующими соответствующего температурного режима и влажности. Несмотря на то, что государство снизило цену на этот энергоноситель ровно наполовину от рыночной цены, Львовский областной совет впервые за несколько лет отказался дофинансировать разницу в цене энергоносителя", — написал Андрей Годик.

Заместитель председателя Львовской ОГА добавил, что из-за газового шантажа России возросла цена на отопление и разницу должны дофинансировать органы местной власти.

"Из-за меморандума между правительством, представителями органов местного самоуправления и "Нафтогазом", цену на энергоносители в отопительном сезоне 2021-2022 удалось зафиксировать в размере 16,5 грн/м3 с НДС и транспортировкой. Разницу между планируемыми 8-10 и 16,5 грн /м3 и пытались сегодня компенсировать областным коммунальным учреждениям до конца года. Из почти 150 миллионов гривен, на которые перевыполнен областной бюджет, по состоянию на октябрь, для дофинансирования энергоносителей до конца года всем учреждениям нужно около 49 млн гривен. Если зима будет теплая, область сможет дополнительно сэкономить", – сообщил Андрей Годик.

Чиновник убежден, что львовские депутаты, прикрываясь коронавирусом, оставили без газа коммунальные учреждения.

"Поэтому заключить контракт с поставщиком газа и оплатить энергоносители до конца года бюджетные учреждения, которые находятся на попечении областного совета, не могут. Хочу подчеркнуть, что такая позиция фракции ЕС "чем хуже людям — тем лучше нам" является позицией на стороне нашего врага России, потому что это такой же шантаж государства и пренебрежение безопасностью людей. Я убежден, что политические манипуляции точно не должны быть важнее, чем безопасность и здоровье людей. Больницы, школы, лицеи, культурные учреждения и, прежде всего, люди не должны быть заложниками политической игры Европейской Солидарности", — написал Андрей Годик.

Напомним, пленарное заседание Львовского областного совета перенесли из-за вспышки коронавируса, в частности, среди депутатов. Когда возобновят сессии, пока неизвестно.

Также правительство разработало план для стабильности отопительного сезона.

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