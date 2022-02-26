Во Львовской области более 40 тысяч украинцев пересекли границу с Польшей: где самые большие очереди

Во Львовской области более 40 тысяч украинцев пересекли границу с Польшей: где самые большие очереди

Во всех КПП во Львовской области открыли пешеходные пункты пропуска.

Во Львовской области за минувшие сутки, 25 февраля, пересекли границу с Польшей 40,7 тыс. украинцев. Большинство из них – это женщины с детьми, поскольку в Украине действуют ограничения на выезд мужчин за границу.

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Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на пресс-секретарz Львовского пограничного отряда Александрe Кучковскe..

"Мы открыли пешие переходы и на других пунктах пропуска, но еще не все люди знают об этом. Конечно, напряженность есть, потому что люди устали, их можно понять", – сказала Александра Кучковская.

Сегодня, 26 февраля, по состоянию на 07:30 утра, по данным Западного регионального управления Госпогранслужбы, самые большие очереди фиксируют на границе с Польшей. Так, в очередях стояли более 11,6 тыс. человек, в том числе:

"Ягодин" – 3500

"Шегини" — 2230

"Устилуг" – 1800

"Краковец" – 1400

"Угринов" — 1150

"Смольница" — 1050

"Рава-Русская" — 900

"Грушев" — 700

Отметим, что с вечера 25 февраля во всех автомобильных пунктах пропуска на участке Львовского пограничного отряда и пункте пропуска "Устилуг" на Волыни заработали пешеходные пункты пропуска.

Пересечь границу с Польшей сейчас украинцам можно без загранпаспортов и сертификатов о вакцинации или ПЦР-тестах. Взрослые для пересечения украинско-польской границы могут иметь только паспорт, а для детей необходимо иметь свидетельства о рождении.

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