Во Львовской области более 40 тысяч украинцев пересекли границу с Польшей: где самые большие очереди

Во всех КПП во Львовской области открыли пешеходные пункты пропуска.
Во Львовской области за минувшие сутки, 25 февраля, пересекли границу с Польшей 40,7 тыс. украинцев. Большинство из них – это женщины с детьми, поскольку в Украине действуют ограничения на выезд мужчин за границу.
Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на пресс-секретарz Львовского пограничного отряда Александрe Кучковскe..
"Мы открыли пешие переходы и на других пунктах пропуска, но еще не все люди знают об этом. Конечно, напряженность есть, потому что люди устали, их можно понять", – сказала Александра Кучковская.
Сегодня, 26 февраля, по состоянию на 07:30 утра, по данным Западного регионального управления Госпогранслужбы, самые большие очереди фиксируют на границе с Польшей. Так, в очередях стояли более 11,6 тыс. человек, в том числе:
- "Ягодин" – 3500
- "Шегини" — 2230
- "Устилуг" – 1800
- "Краковец" – 1400
- "Угринов" — 1150
- "Смольница" — 1050
- "Рава-Русская" — 900
- "Грушев" — 700
Отметим, что с вечера 25 февраля во всех автомобильных пунктах пропуска на участке Львовского пограничного отряда и пункте пропуска "Устилуг" на Волыни заработали пешеходные пункты пропуска.
Пересечь границу с Польшей сейчас украинцам можно без загранпаспортов и сертификатов о вакцинации или ПЦР-тестах. Взрослые для пересечения украинско-польской границы могут иметь только паспорт, а для детей необходимо иметь свидетельства о рождении.
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Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- По ориентировочным данным Минобороны Украины по состоянию на 15:00 25 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери :
- танки – до 80 единиц;
- боевые бронированные машины разных типов — 516;
- самолеты – 10;
- вертолеты — 7;
- личного состава — 2800.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.