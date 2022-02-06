Во Львовской области автомобиль застрял на колеи: в него врезался поезд

Во Львовской области автомобиль застрял на колеи: в него врезался поезд

Из-за инцидента никто не пострадал.

Во Львовской области на перегоне "Щирец-Николаев" в субботу, 5 февраля, на железнодорожном пути застрял автомобиль Skoda Octavia. В него врезался поезд.

Об этом сообщили в департаменте по гражданской защите Львовской ОГА.

ДТП на железнодорожном переезде произошло в 23:59. Поезд "Ивано-Франковск-Киев" врезался в легковой автомобиль, который внезапно застрявший на колеи. Пассажиры и водитель автомобиля успели выбежать из транспорта.

"Поезд был задержан на 1 час. 25 мин. Обстоятельства происшествия устанавливаются", — говорится в сообщении.

Напомним :

На железнодорожном переезде возле села Великодолинское Одесского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Есть жертвы.

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