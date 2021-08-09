Во Львовской области автомобиль вылетел на встречную и врезался в рейсовый автобус: много пострадавших (фото)

В полиции открыли производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
В г. Каменка-Бугская Львовского района 9 августа в 7:20 водитель автомобиля Mazda не справился с управлением, выехал на встречную, где врезался в рейсовый автобус "Эталон".
Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.
ДТП произошло на улице Драгоманова. 44-летний водитель Mazda не справился с управлением и столкнулся с рейсовым автобусом "Стриганка-Львов".
В ДТП пострадал водитель легкового автомобиля и 5 пассажиров рейсового автобуса, в возрасте от 37 до 68 лет.
В полиции открыли производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
Напомним, на трассе Киев-Чоп мужчину сбил автомобиль и переехал рейсовый автобус.