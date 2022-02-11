Во Львовской области автомобиль слетел в кювет: водитель скончался (фото)

Во Львовской области автомобиль слетел в кювет: водитель скончался (фото)

Обстоятельства происшествия устанавливают полицейские.

На автодороге "Львов-Пустомыты-Меденичи" во Львовском районе произошло смертельное ДТП. Водитель не справился с управлением.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

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Водитель автомобиля "ВАЗ-21083", 21-летний житель района, не справился с управлением и съехал в кювет. От травм, полученных в результате ДТП, водитель автомобиля погиб на месте происшествия.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Напомним, во Львовской области в направлении "Киев-Чоп" несколько часов было затруднено движение из-за аварии, произошедшей на объездной дороге. Сразу после столкновения возник пожар. Водитель микроавтобуса выезжал со второстепенной дороги и не уступил легковому автомобилю, который ехал по главной дороге. После удара микроавтобус слетел в кювет, а иномарка загорелась.

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