Во Львовской области автобус с пассажирами попал в ДТП: пострадали 16 человек (фото)

В медучреждения Львова и области с травмами разной степени госпитализированы 14 пострадавших, в том числе 17-летний ребенок.

На Львовщине в селе Прилбичи Яворивского района водитель рейсового автобуса следованием "Львов-Липовец", не справившись с управлением, попал в ДТП. В результате автобус с пассажирами перевернулся. Пострадали 16 человек.

Об этом сообщает Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.

На месте аварии работали семь команд экстренной медицинской помощи.

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Четырнадцать пострадавших, в том числе 17-летний ребенок, с травмами разной степени госпитализированы в медицинские учреждения Львова и области.

Двое пассажиров в госпитализации не нуждались. Им оказана профессиональная помощь на месте происшествия.

На месте аварии работало семь команд экстренной медицинской помощи

Фото: Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

Напомним, на Львовщине произошло масштабное смертельное ДТП: мгновенно погибли три человека.

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