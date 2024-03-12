Во Львовской области автобус с пассажирами попал в ДТП: пострадали 16 человек (фото)

В медучреждения Львова и области с травмами разной степени госпитализированы 14 пострадавших, в том числе 17-летний ребенок.
На Львовщине в селе Прилбичи Яворивского района водитель рейсового автобуса следованием "Львов-Липовец", не справившись с управлением, попал в ДТП. В результате автобус с пассажирами перевернулся. Пострадали 16 человек.
Об этом сообщает Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.
На месте аварии работали семь команд экстренной медицинской помощи.
Четырнадцать пострадавших, в том числе 17-летний ребенок, с травмами разной степени госпитализированы в медицинские учреждения Львова и области.
Двое пассажиров в госпитализации не нуждались. Им оказана профессиональная помощь на месте происшествия.
Фото: Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
Напомним, на Львовщине произошло масштабное смертельное ДТП: мгновенно погибли три человека.
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