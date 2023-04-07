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Во Львовской области авто насмерть сбило 4-летнего мальчика: молодая мама – в реанимации (фото)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Во Львовской области авто насмерть сбило 4-летнего мальчика: молодая мама – в реанимации (фото)

Фото: ГУ Нацполиции во Львовской области

Водителю грозит до 8 лет заключения.

На автодороге Львов-Шегини 6 апреля водитель авто сбил 23-летнюю женщину с ее 4-летним сыном. Ребенок умер, а мама попала в реанимацию.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

Там уточнили, что ДТП произошло около 13:50 в селе Твиржа Яворивского района.

По предварительным данным, 36-летний водитель Mercedes-Benz наехал на двух пешеходов – женщину с ребенком из Судовой Вишни во Львовской области. Сам водитель – тоже житель этого региона.

Мама с малышом получили телесные повреждения и были доставлены в реанимацию. Несмотря на усилия медиков, мальчик умер в больнице от полученных травм.

Фото: ГУ Нацполиции во Львовской области / ©
Фото: ГУ Нацполиции во Львовской области

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. За это водителю может грозить от 3 до 8 лет заключения с лишением водительских прав на срок до 3 лет или без такового.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Фото: ГУ Нацполиции во Львовской области / ©
Фото: ГУ Нацполиции во Львовской области

Напомним, во Львове в лифте многоэтажки нашли изуродованное тело женщины.

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Дата публикации
Просмотры
909
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