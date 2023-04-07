Во Львовской области авто насмерть сбило 4-летнего мальчика: молодая мама – в реанимации (фото)

Водителю грозит до 8 лет заключения.
На автодороге Львов-Шегини 6 апреля водитель авто сбил 23-летнюю женщину с ее 4-летним сыном. Ребенок умер, а мама попала в реанимацию.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.
Там уточнили, что ДТП произошло около 13:50 в селе Твиржа Яворивского района.
По предварительным данным, 36-летний водитель Mercedes-Benz наехал на двух пешеходов – женщину с ребенком из Судовой Вишни во Львовской области. Сам водитель – тоже житель этого региона.
Мама с малышом получили телесные повреждения и были доставлены в реанимацию. Несмотря на усилия медиков, мальчик умер в больнице от полученных травм.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. За это водителю может грозить от 3 до 8 лет заключения с лишением водительских прав на срок до 3 лет или без такового.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, во Львове в лифте многоэтажки нашли изуродованное тело женщины.
Читайте также:
- На Львовщине отец убил сына, воровавшего деньги на алкоголь
- Во львовской квартире взорвалась граната: появились подробности инцидента
- Военкомат на Львовщине прислал повестку человеку без кистей и с протезами на ногах: мужчина возмущен