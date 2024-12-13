Во Львовской области атаковано 6 объектов энергетики: подробности от ОВА

Из-за изменений в графиках отключений на Львовщине без света находится 481 тыс. точек учета.

В ходе российских ударов 13 декабря во Львовской области было атаковано шесть объектов критической энергетической инфраструктуры в трех районах.

Об этом первый заместитель главы Львовской ОВА Андрей Годык сообщил в эфире телемарафона.

Годык рассказал подробности о последствиях российской атаки.

"Атаковано шесть объектов критической энергетической инфраструктуры в трех районах области. Есть повреждения, есть разрушения. Сейчас их масштабы устанавливаются как чрезвычайными, так и следственно-оперативными группами по каждому из объектов", – отметил замглавы ОВА.

На одном из шести объектов на данный момент продолжается пожар, которий локализируют работники ГСЧС.

Обошлось без пострадавших.

Годык также сообщил, что теперь будет с графиками отключений света во Львовской области:

"Диспетчером "Укрэнерго" введены графики. Применены три очереди. Как следствие на данный момент 481 тысяча точек учета пока находятся, согласно графикам, без электроснабжения".

Он добавил, что графики отключений будут корректироваться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Что касается критической инфраструктуры области, например школы и больницы, то вся она работает в штатном режиме благодаря резервному питанию. Кроме того, в регионе работает 864 "Пункта незламности", которые были развернуты еще после предидущей атаки по Львовщине.

По словам Годыка, в то же время с водой проблем в регионе нет.

"Системы водоснабжения, водоотвода обеспечены резервным питанием, сейчас наша задача как областной региональной власти — проконтролировать, чтобы органы местного самоуправления своевременно запустили все соответствующие резервные питания. Но по предварительным расчетам, они должны функционировать в стопроцентном режиме", — рассказал замглавы ОВА.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СРОЧНО! ЕСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ НА ЛЬВОВЩИНЕ! ОДИН ИЗ ОБЪЕКТОВ ГОРИТ после РАКЕТНОЙ АТАКИ

Напомним, ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что враг атаковал объекты энергетики в области.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о запусках ракет "Кинжал" в направлении запада Украины.

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