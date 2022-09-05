Во Львовской области арестовали имущество фирмы на 13 млн грн, принадлежащее россиянам

Во Львовской области арестовано имущество фирмы, владельцами которого являются россияне.
Во Львовской области суд арестовал нежилое помещение площадью 10 тыс. м кв стоимостью более 13 млн грн, принадлежащее предприятию, владельцами которого являются граждане РФ.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
По данным следствия, предприятие арендовало помещение во Львовской области площадью 10 тысяч квадратных метров. Фирма занималась обработкой древесины.
Компания, владельцами которой являются россияне, производила махинации с налогами и не выплатила государству более 320 тысяч гривен.
Вскоре арестованное имущество будет передано в управление Агентства по розыску и управлению активами (АРМА).
Читайте также:
- В Украине национализировали винницкий бизнес российского олигарха, члена путинской партии: фото
- Сделать это нужно уже: у Зеленского дали четкие советы жителям захваченных территорий перед деоккупацией
- "Украина и ЕС подписали сразу пять соглашений, приближающих страну к вступлению в Евросоюз" — Шмигаль