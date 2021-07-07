Во Львовской области 9 гостей ресторана попали в больницу с отравлением: среди них есть дети

Во Львовской области 9 гостей ресторана попали в больницу с отравлением: среди них есть дети

Клиенты ресторана обратились к медикам в состоянии средней тяжести, некоторые в состоянии приближенном к тяжелому.

На Львовщине во вторник, 6 июля, госпитализировали 7 человек, в том числе, двух детей, во Львовскую областную инфекционную больницу с отравлением. Все пациенты 4 июля питались в ресторане "Панский Кныш" в поселке Куликов.

Об этом сообщил Департамет по вопросам гражданской защиты ЛОГА

"С диагнозом острая кишечная инфекция, в состоянии средней степени тяжести с жалобами на повышение температуры тела, рвоту, боль в животе, понос, госпитализированы 7 человек, в том числе 2 детей, из числа 28 человек, которые 4 июля 2021 года, питались в ресторане "Панский Кныш" (пгт. Куликов)", — говорится в сообщении.

Как пишет ZAXID.NET, днем ранее, 5 июля, в больницу попали первые двое пациентов. В общем к медикам уже обратились семеро взрослых и двое детей, которые были посетителями ресторана "Панский Кныш" 4 июля.

По словам заведующего отделением №7 Львовской инфекционной больницы Владимира Кальчука, в заведении в этот день праздновали несколько отдельных событий.

Врач рассказал, что клиенты ресторана попали в медучреждение в состоянии средней тяжести, некоторые в состоянии приближенном к тяжелому.

"Сейчас состояние пациентов средней тяжести с положительной динамикой на фоне проводимого лечения. За 2-3 дня мы должны получить результаты бактериологического исследования, если хотя бы в 2-3 пациентов будут определены общий патогенный возбудитель, то сможем говорить о причине отравления", — сказал медик.

В ресторане, чьи гости попали в медучреждение с отравлением, изданию отказались комментировать ситуацию.

Напомним, в Виннице празднования выпускного закончилось массовым отравлением. 17 человек попали в инфекционные больницы с диагнозом "острый энтероколит". Это выпускники, их родители и учителя.

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