На Львовщине 52-летняя "невеста" хотела заработать на уклонисте: как ее накажут

Во Львовской области 52-летняя местная жительница помогала уклонистам незаконно пересекать границу.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

У женщины инвалидность II группы. Она заключила фиктивный брак с уклонистом и таким образом способствовала ему во избежании мобилизации и организовала возможность уехать за границу как лицу, сопровождающему жену с инвалидностью. Правоохранители задержали женщину при получении ею 5 тысяч долларов США. Еще 5 тысяч она должна была получить непосредственно после пересечения госграницы.

Изъятые средства

Также установлено, что за денежное вознаграждение от семи до десяти тысяч долларов США подозреваемая, жительница Львовщины подыскивала военнообязанных мужчин, которые намеревались незаконно выехать за границу и организовывала им фиктивные браки с женщинами, которые имели инвалидность.

По данным Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона, женщина родом из Самбора.

В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Женщине грозит лишение свободы сроком от семи до девяти лет. Кроме того, проверяется причастность к преступлению других лиц.