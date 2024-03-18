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На Львовщине 52-летняя "невеста" хотела заработать на уклонисте: как ее накажут

На Львовщине 52-летняя "невеста" хотела заработать на уклонисте: как ее накажут

Задержанная женщина, которая организовала незаконное пересечение границы уклонистам / Фото: Полиция Львовской области

На Львовщине стражи порядка задержали 52-летнюю злоумышленницу, которая организовала незаконное пересечение границы уклонятелю.

Во Львовской области 52-летняя местная жительница помогала уклонистам незаконно пересекать границу.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

У женщины инвалидность II группы. Она заключила фиктивный брак с уклонистом и таким образом способствовала ему во избежании мобилизации и организовала возможность уехать за границу как лицу, сопровождающему жену с инвалидностью. Правоохранители задержали женщину при получении ею 5 тысяч долларов США. Еще 5 тысяч она должна была получить непосредственно после пересечения госграницы.

Изъятые средства / ©
Изъятые средства

Также установлено, что за денежное вознаграждение от семи до десяти тысяч долларов США подозреваемая, жительница Львовщины подыскивала военнообязанных мужчин, которые намеревались незаконно выехать за границу и организовывала им фиктивные браки с женщинами, которые имели инвалидность.

По данным Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона, женщина родом из Самбора.

В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Женщине грозит лишение свободы сроком от семи до девяти лет. Кроме того, проверяется причастность к преступлению других лиц.

Задержанная злоумышленница / ©
Задержанная злоумышленница

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