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Во Львовской области 26-летний водитель переехал насмерть мужчину, который лежал на дороге

Во Львовской области 26-летний водитель переехал насмерть мужчину, который лежал на дороге

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Во Львовской области 26-летний водитель переехал насмерть мужчину, который лежал на дороге

Главное управление Национальной полиции во Львовской области

Травмированный мужчина скончался на месте происшествия.

Во вторник, 7 декабря, около 20:10 на автодороге между селами Чуловичи и Екатериничи во Львовском районе произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля "Шкода Фабия", 26-летний житель одного из сел района, переехал лежащего на дороге 67-летнего местного жителя.

Как сообщили в пресс-службе полиции Львовщины, от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит наказание – лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

© Главное управление Национальной полиции во Львовской области
Главное управление Национальной полиции во Львовской области

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

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