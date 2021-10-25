Во Львовской области 26-летний мужчина зарубил мать: фото

Мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
В одном из сел Стрыйского района Львовской области 26-летний сын убил 60-летнюю мать.
Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.
По данным правоохранителей, в субботу, 23 октября, между женщиной и ее 26-летним сыном произошел конфликт. В 8:00 парень трижды ударил женщину топором в затылок. От полученных травм пострадавшая скончалась.
В 22:00 мужчина вызвал полицию и сообщил о том, что вернулся домой и нашел свою мать мертвой. Правоохранители установили, что к убийству женщины причастен ее сын. Парня задержали. Ему инкриминируют ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Напомним, во Львовской области 34-летний мужчина во время конфликта задушил свою знакомую. После этого он раздел женщину, тело выбросил в водоем, а одежду сжег.
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