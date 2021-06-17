Во Львовской области 25-летний мотоциклист посреди дороги врезался в лошадь: мужчина и животное погибли (фото)

Мотоциклист на дороге врезался в лошадь.

В селе Комарники Самборского района Львовской области 16 июня в 22:00 25-летний мотоциклист посреди дороги врезался в лошадь. Мужчина и животное погибли на месте ДТП.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

Известно, что за рулем мотоцикла Suzuki был 25-летний житель Самборского района. Он не справился с управлением и на дороге врезался в лошадь. Мужчина и животное от полученных травм погибли на месте аварии.

В полиции открыли производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, на трассе Одесса-Киев погиб пассажир припаркованного на остановке авто.

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