Во Львовской области 22-летний парень зарубил топором гостя из Мукачево: фото

Житель Верхнего Синевидного рассек голову жителю Мукачево.

В ночь на 26 сентября 22-летний парень зарубил 42-летнего жителя города Мукачево. Тело погибшего с признаками насильственной смерти обнаружили в одном из домов в поселке Верхнее Синевидное Стрыйского района на Львовщине.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

Правоохранители установили личность погибшего — 42-летнего жителя города Мукачево Закарпатской области. По заключению медиков, причиной смерти мужчины стали травмы головы.

Также полицейские установили, что смертельную травму погибшему нанес 22-летний местный житель.

Главное управление Национальной полиции во Львовской области

Вместе с погибшим он в тот день был в гостях у другого жителя села. В ночь с 25 на 26 сентября между мужчинами возник конфликт, в ходе которого младший из гостей нанес старшему удар топором по голове, от чего тот скончался.

Главное управление Национальной полиции во Львовской области

Правоохранители установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За совершенное задержанному грозит — от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области во время охоты охотник застрелил своего товарища.

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