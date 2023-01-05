Во Львовской области 20 населенных пунктов остались без света: что произошло

Кроме того, частично нет электричества 21 населенный пункт.

В четверг, 5 января, во Львовской области около полусотни населенных пунктов испытывают проблемы с электроэнергией. Они возникли из-за дождя и обледенения проводов.

Об этом сообщил руководитель области Максим Козицкий.

Отмечается, что на Львовщине без электроснабжения оказались 20 населенных пунктов полностью, а частично — 21. Больше всего проблем со светом в Городоччине, Жидачевщине и Турковщине.

"Над восстановлением питания работают 73 энергетики, привлекли 25 единиц техники", — подчеркнул Козицкий.

К слову, сегодня во Львовской области действует график почасовых отключений света. Распоряжение дало "Укрэнерго" из-за превышения лимитов потребления электроэнергии, сообщило "Львовоблэнерго".

Напомним, в течение 31 декабря, 1 января и утром 2 января во Львовской области не было отключений электроснабжения. Впрочем, уже с 16:00 2 января возобновили отключение электроэнергии по графику.

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