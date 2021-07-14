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Во Львовской области 20-летний водитель Audi насмерть сбил мужчину, который ремонтировал дорогу: фото

Во Львовской области 20-летний водитель Audi насмерть сбил мужчину, который ремонтировал дорогу: фото

Виновнику ДТП грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

В селе Тудорковичи Червоноградского района Львовской области 20-летний водитель Audi насмерть сбил мужчину, который ремонтировал дорогу.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

ДТП произошло во вторник, 13 июля, в 18:20. По данным следствия, автомобиль Audi сбил 51-летнего жителя Львова, который ремонтировал дорогу, а поэтому на момент ДТП был на проезжей части. От полученных травм мужчина скончался на месте трагедии.

© Полиция Львовской области
Полиция Львовской области

Правоохранители открыли производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Виновнику ДТП грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, во Львове будут судить водителя мусоровоза, который насмерть сбил женщину.

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