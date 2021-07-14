Во Львовской области 20-летний водитель Audi насмерть сбил мужчину, который ремонтировал дорогу: фото

Во Львовской области 20-летний водитель Audi насмерть сбил мужчину, который ремонтировал дорогу: фото

Виновнику ДТП грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

В селе Тудорковичи Червоноградского района Львовской области 20-летний водитель Audi насмерть сбил мужчину, который ремонтировал дорогу.

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Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

ДТП произошло во вторник, 13 июля, в 18:20. По данным следствия, автомобиль Audi сбил 51-летнего жителя Львова, который ремонтировал дорогу, а поэтому на момент ДТП был на проезжей части. От полученных травм мужчина скончался на месте трагедии.

Полиция Львовской области

Правоохранители открыли производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Виновнику ДТП грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, во Львове будут судить водителя мусоровоза, который насмерть сбил женщину.

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