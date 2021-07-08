Во Львовской области 20-летний парень разбил почти 60 крестов на могилах сечевых стрельцов: фото

Мэр Стрыя расценивает инцидент как провокацию и хочет привлечь СБУ.
В Стрые на Львовщине 20-летний местный житель на городском кладбище, что на ул. Нижанковского, разбил 59 крестов и памятников на могилах сечевых стрельцов. Об инциденте полиция узнала сегодня, 8 июля, в 06:30 утра.
"По указанному адресу немедленно выехала группа реагирования патрульной полиции. При обследовании территории кладбища правоохранители заметили мужчину, который как раз пытался свергнуть один из крестов на месте захоронения сечевых стрельцов", — сообщили в пресс-службе полиции Львовщины.
Увидев полицейских, молодой человек пытался убежать, однако правоохранители догнали его и задержали. Он оказался 20-летнем жителем Стрыя.
Как предварительно установили правоохранители, парень повредил 59 надгробных крестов и памятников.
По словам мэра Стрыя Олега Канивца, задержанный был в неадекватном состоянии, вероятно, под действием наркотиков или алкоголя, информирует ZAXID.NET. Он разбил только могилы сечевых стрельцов, поэтому мэр расценивает это как провокацию.
"Этого человека мог кто-то побудить к таким действиям. Поэтому я попросил присоединиться к расследованию Службу безопасности", — сказал Олег Канивец.
Задержанный пока не объяснил своих действий.
Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.297 (Осквернение или разрушение могилы борцов за независимость Украины) Уголовного кодекса Украины.
За содеянное 20-летнему парню грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Напомним, во Львове девушки праздновали 18-летие подруги на мемориале Героям Небесной Сотни.