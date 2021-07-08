Во Львовской области 20-летний парень разбил почти 60 крестов на могилах сечевых стрельцов: фото

Во Львовской области 20-летний парень разбил почти 60 крестов на могилах сечевых стрельцов: фото

Мэр Стрыя расценивает инцидент как провокацию и хочет привлечь СБУ.

В Стрые на Львовщине 20-летний местный житель на городском кладбище, что на ул. Нижанковского, разбил 59 крестов и памятников на могилах сечевых стрельцов. Об инциденте полиция узнала сегодня, 8 июля, в 06:30 утра.

Также читайте В Полтаве вандалы сорвали флаг Украины с могилы военного

"По указанному адресу немедленно выехала группа реагирования патрульной полиции. При обследовании территории кладбища правоохранители заметили мужчину, который как раз пытался свергнуть один из крестов на месте захоронения сечевых стрельцов", — сообщили в пресс-службе полиции Львовщины.

Увидев полицейских, молодой человек пытался убежать, однако правоохранители догнали его и задержали. Он оказался 20-летнем жителем Стрыя.

Как предварительно установили правоохранители, парень повредил 59 надгробных крестов и памятников.

По словам мэра Стрыя Олега Канивца, задержанный был в неадекватном состоянии, вероятно, под действием наркотиков или алкоголя, информирует ZAXID.NET. Он разбил только могилы сечевых стрельцов, поэтому мэр расценивает это как провокацию.

"Этого человека мог кто-то побудить к таким действиям. Поэтому я попросил присоединиться к расследованию Службу безопасности", — сказал Олег Канивец.

Задержанный пока не объяснил своих действий.

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.297 (Осквернение или разрушение могилы борцов за независимость Украины) Уголовного кодекса Украины.

За содеянное 20-летнему парню грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, во Львове девушки праздновали 18-летие подруги на мемориале Героям Небесной Сотни.

Новости Украины: во Львове девушки отпраздновали 18-летие подруги на мемориале Героям Небесной Сотни

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку