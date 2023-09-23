Во Львовской области 18-летний водитель въехал в ограждение: последствия трагические

В селе Раловка Самборского района, на автодороге Нижанковичи-Самбор-Дрогобыч-Стрый, автомобиль Fiat Stilo под управлением 18-летнего местного жителя выехал на полосу встречного движения и врезался в изгородь.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

"В результате ДТП пассажир Fiat, 18-летний местный житель, погиб на месте происшествия. Еще трое пассажиров в возрасте 15, 17 и 19 лет, все жители района, а также водитель получили травмы разной тяжести и были госпитализированы", – говорится в сообщении полиции.

Следователи открыли уголовное производство из-за нарушения правил безопасности дорожного движения. Если вину водителя докажут, ему грозит до восьми лет тюрьмы, а также лишение водительских прав сроком до трех лет.

Продолжается досудебное расследование. Обстоятельства, при которых произошло ДТП, устанавливают правоохранители.

Напомним, в селе Малушка Ровенского района произошло смертельное ДТП, в котором погиб маленький ребенок и еще 8 человек были ранены.

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