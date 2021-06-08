Во Львовской области 17-летний байкер сбил сверстника и врезался в другой мотоцикл

Юному мотоциклисту грозит три года ограничения свободы
Во Львовской области 17-летний парень не справился с управлением своего мотицикла и наехал на сверстника. После этого юноша столкнулся с другим мотоциклом, припаркованным на обочине.
Об этом сообщает полиция Львовской области.
Оба парня получили телесные повреждения, их госпитализировали в больницу.
Правоохранители открыли уголовное производство и устанавливают обстоятельства происшествия. Максимальное наказание, которое грозит юному мотоциклисту — три года ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Напомним, что во Львовской области в ДТП погибли ребята в возрасте 16 и 20 лет.