Во Львовской области 15-летний парень убил пенсионера, сломал нос кассиру и ограбил ломбард

Злоумышленник задержан.
В Дрогобыче пьяный 15-летний парень до смерти забил 64-летнего пенсионера и ограбил ломбард.
Об этом сообщили в отделе информационной политики Львовской областной прокуратуры.
Следствием установлено, что несовершеннолетний в состоянии алкогольного опьянения избил пенсионера. Последнего обнаружили прохожие, вызвавшие "скорую". Однако 64-летний мужчина скончался на следующий день в больнице.
Однако обвиняемый на этом не остановился и впоследствии ограбил ломбард. Во время бегства с места происшествия он избил кассира-контролера, сломав нос.
Злоумышленника задержали и содержат под стражей. Ему инкриминировано нанесение умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть и грабеж (ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 186 УК Украины).
Теперь парню грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.
Напомним, в Житомирской области мужчина убил, расчленил и запек в печи родного зятя.
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