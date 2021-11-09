Во Львовской области 14-летний парень устроил смертельное ДТП

63-летний мужчина скончался от полученных травм.

В селе Рясное-Русское Львовского района 14-летний подросток на мотоцикле столкнулся с велосипедистом, который погиб от полученных травм.

Об этом сообщили в полиции области.

По данным полиции, парень, управляя мотоциклом "Х-Road 200", совершил наезд на велосипедиста, 63-летнего местного жителя, умершего от полученных травм на месте трагедии. 14-летний водитель мотоцикла и его 17-летний пассажир доставлены в больницу.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Напомним, в Одессе водитель легковушки ехал на огромной скорости, не справился с управлением и сбил на пешеходном переходе брата с сестрой.

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