Во Львовской области 14-летний парень из-за укуса змеи попал в больницу

Во Львовской области 14-летний парень из-за укуса змеи попал в больницу

Мальчик в состоянии средней тяжести.

В среду, 14 июля, змея укусила 14-летнего жителя г. Турка Самборского района. Подростка госпитализировали в местную больницу.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС Львовщины, о случае спасатели узнали в 13:20.

Состояние парня — средней тяжести.

"Главное управление ДСНС Украины во Львовской области предостерегает жителей быть осторожными и внимательными во время походов в лес или на природу", — отметили спасатели.

Напомним, в Ивано-Франковской области 13 июля змея укусила 8-летнюю девочку. Ребенка госпитализировали.

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