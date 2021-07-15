Во Львовской области 14-летний парень из-за укуса змеи попал в больницу

Мальчик в состоянии средней тяжести.
В среду, 14 июля, змея укусила 14-летнего жителя г. Турка Самборского района. Подростка госпитализировали в местную больницу.
Как рассказали в пресс-службе ГСЧС Львовщины, о случае спасатели узнали в 13:20.
Состояние парня — средней тяжести.
"Главное управление ДСНС Украины во Львовской области предостерегает жителей быть осторожными и внимательными во время походов в лес или на природу", — отметили спасатели.
Напомним, в Ивано-Франковской области 13 июля змея укусила 8-летнюю девочку. Ребенка госпитализировали.