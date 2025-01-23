Во Львовской области 13-летняя девочка совершила самоубийство: полиция начала расследование

Тело ребенка обнаружили в саду рядом с домом, где он проживал вместе с семьей.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

На Львовщине полицейские расследуют обстоятельства смерти 13-летней девочки, тело которой нашли без признаков жизни в саду на территории ее домохозяйства. Сейчас правоохранители открыли уголовное производство по подозрению умышленное убийство с пометкой "самоубийство".

"Проводятся следственные действия, назначены экспертизы. В рамках уголовного производства, с целью всестороннего и объективного расследования, полицейские изъяли мобильные телефоны погибшей и ее знакомых. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия", — говорится в сообщении.

По данным издания LvivMedia со ссылкой на решение суда, 12 января утром девушку нашли повешенной на дереве в саду. Экспертиза подтвердила факт самоубийства. Следователи установили, что перед трагедией ребенок активно общался в мессенджере Telegram с неизвестным лицом, которое использовало различные никнеймы и не раскрывало своих личных данных.

В рамках уголовного производства следователи выяснили, что с подозрительным лицом также контактировали две подруги погибшей, в возрасте 13 и 14 лет.

Напомним, во Львове студент зверски расправился с женщиной.

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