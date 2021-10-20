Во Львовской области 11-летний мальчик внезапно впал в кому и попал в реанимацию: медики рассказали подробности

Ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.
В поселке Славское Львовской области 11-летний мальчик упал в мозговую кому. Его 17 октября вертолетом транспортировали во Львовскую детскую городскую больницу.
Об этом сообщил главный врач Львовской детской городской больницы, что на улице Пилипа Орлика, Дмитрий Квит, пишет "Общественное".
По состоянию на 20 октября мальчик вышел из комы, однако ребенок все же находится в реанимации в тяжелом состоянии.
"Клинический диагноз пока — это вирусный энцефалит. Мы взяли все посевы на вирус, пока результатов нет", — говорит Дмитрий Квит.
По словам львовского медика, энцефалит развивается как осложнение после вирусной инфекции. Появляются неврологические расстройства: ребенок теряет сознание, возникают судороги и высокая температура. Дмитрий Квит отмечает, что в их больницу ежегодно госпитализируют 10-12 детей с этим заболеванием.
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