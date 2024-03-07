Во Львовской области 11-классник посреди урока включил порно и комментировал его: как все закончилось

Во Львовской области судили ученика 11 класса, который на уроке информатики включил порно и громко комментировал его. Судья наказал школьника устным предупреждением.

Об этом говорится в постановлении Сокальского райсуда Львовской области.

По данным суда, инцидент произошел на уроке информатики в компьютерном классе Дворцовской ЗЗСО в селе Дворцы Червоноградского района. 8 декабря 2023 года ученик 11 класса на занятиях включил порнографическое видео. В материалах суда указано, что он "громко его комментировал и смеялся, выражался нецензурной бранью, чем отвлекал других учеников и учителя и сорвал учебный процесс".

Материалы дела

Молодого человека обвинили в нарушении статьи 173 КУоАП — мелкое хулиганство. На заседание суда подросток не пришел, однако подал заявление, в котором признал вину и раскаялся.

Суд признал парня виновным, однако ограничился устным предупреждением.

Напомним, в Харькове полиция за 50 долларов купила секс-видео, чтобы наказать веб-моделей.

Читайте также: