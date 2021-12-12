Во Львовской области 10 детей отравились неизвестным веществом после хоккейного матча

Во Львовской области 10 детей отравились неизвестным веществом после хоккейного матча

Детей госпитализировали в больницу "в удовлетворительном состоянии".

Во Львовской области 10 детей отравились неизвестным веществом.

Об этом сообщает Depo.

Инцидент произошел в Новояворовске. Известно, что дети находились на хоккейном матче на "Ледовой арене".

"В приемное отделение КНП "Новояворовская районная больница им. Ю.Липы" с жалобами на плохое самочувствие обратились 10 детей, четверо из которых были госпитализированы в удовлетворительном состоянии. Предварительный диагноз, установленный медиками, — "отравление неизвестным веществом", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Буковине угарным газом отравились двое детей: погиб младенец.

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