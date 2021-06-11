Во Львовской области током убило водителя, который въехал в электроопору

Погибшим оказался местный житель.

В четверг, 10 июня, на автодороге в селе Розгирче Стрыйского района Львовской области водитель грузовика не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в электроопору. ДТП произошло около 14:00.

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В результате столкновения оборвался электрический провод, который был под напряжением, и упал на металлическую ограду. После столкновения водитель вышел из своего автомобиля и руками взялся за металлическую ограду, которая была под напряжением, в результате чего и погиб, сообщает ZAXID.NET.

Погибшим оказался 74-летний житель с. Разгорчье.

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