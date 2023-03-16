Во львовской многоэтажке произошло жуткое убийство

Во Львове полицейские задержали 36-летнего мужчину по подозрению вубийстве человека. По данным правоохранителей, злоумышленник убил своего знакомого в одной из многоэтажек на Сыхове.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

"В одном из многоквартирных домов на улице Довженко 36-летний местный житель во время бытового конфликта жестоко избил и нанес многочисленные удары острыми предметами своему 41-летнему знакомому, также житель Львова, с которым они вместе распивали спиртные напитки. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия", — отметили в ведомстве.

Полицейские задержали его недалеко от дома, где было совершено убийство.

По этому факту следователи территориального подразделения полиции при процессуальном руководстве Франковской окружной прокуратуры открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Ранее стало известно, что в Днепре мужчина во время ссоры с супругой задушил ее. Убийство произошло на глазах у ребенка.

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