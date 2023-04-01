Во львовской квартире взорвалась граната: появились подробности инцидента

44-летний житель Чернигова скончался от травм на месте.

Во Львове по улице Замартыновской, 31 марта, около 22:00 взорвалась граната. В результате инцидента один человек погиб, еще один человек получил ранения.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

По данным правоохранителей, взорвавшаяся во Львове граната, вероятно, РГН.

В результате взрыва гость, 44-летний житель Чернигова, скончался от травм на месте, а хозяин дома, 52-летний львовянин, госпитализирован с тяжелыми травмами.

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Следователи отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №1 открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство ) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей – лишение свободы сроком до пятнадцати лет", — говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 27 марта, в Приморском районе временно оккупированного Мариуполя взорвали автомобиль одного из командиров кафиров. О его состоянии пока неизвестно.

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