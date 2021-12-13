Во львовской больнице подделывали COVID-сертификаты: фото

Один поддельный сертификат стоил от 2 тыс. до 4 тыс. грн.

В одной из городских клинических больниц Львова разоблачили схему изготовления и сбыта поддельных COVID-сертификатов.

Об этом сегодня, 13 декабря, сообщили в Львовской областной прокуратуре.

По данным следствия, медперсонал одной из городских клинических больниц Львова организовал схему продажи поддельных сертификатов от COVID-19, подыскивая "клиентов" среди своих знакомых.

"В дальнейшем медработница, фактически не проводя прививки, вносила в электронную медицинскую систему HELSI недостоверные сведения о прохождении вакцинации. После внесения данных в систему HELSI, сертификат о вакцинации автоматически формировался в мобильном приложении "Дия", а бумажный сертификат можно было забрать в заранее согласованном месте", — говорится в сообщении.

Один поддельный сертификат стоил от 2 тыс. до 4 тыс. грн.

Правоохранители провели обыски дома и на работе фигурантов и изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, медицинскую документацию с записями о псевдовакцинации, в частности, поддельные COVID-сертификаты.

Следственные действия продолжаются, решается вопрос о назначении ряда экспертиз и сообщения фигурантам о подозрении.

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