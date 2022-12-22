Во львовском парке обнаружили труп 17-летней девушки

В озере в парке Ореховая гай во Львове обнаружили тело 17-летней девушки. Мертвую львовянку в воде заметил местный житель.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на пресс-службу полиции Львовщины.

Девушку нашли в понедельник, 19 декабря, однако о ее смерти стало известно только недавно.

"19 декабря, около 14:30 в озере парка Ореховый гай, что на ул. Владимира Великого, "моржевал" львовянин. Именно он наткнулся в озере на тело молодой девушки. Мужчина сразу вызвал на место спасателей, однако уже было поздно. Приехавшие на вызов медики лишь констатировали смерть девушки", — говорится в сообщении.

По данным полиции, признаков насильственной смерти на теле девушки не обнаружено. В деле ведется следствие. Правоохранители рассматривают версию самоубийства.

Напомним, в июле во Львове 27-летний мужчина совершил попытку самоубийства на улице Владимира Винниченко. Он перерезал себе вены. На место инцидента прибыли полицейский и вызвали скорую, которая госпитализировала раненого мужчину.

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