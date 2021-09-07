Во Львовском горсовете после антитеррористических учений исчез кот с приемной Садового

Мэр Львова обратился к обществу с просьбой помочь в поиске Левчика.

Во вторник, 7 сентября, из помещения Львовского горсовета убежал кот Левчик, который на протяжении последнего года жил в приемной городского головы и имел титул "кошачьего мэра".

О исчезновении кота сообщил на своей Facebook-странице мэр Львова Андрей Садовый, опубликовав фото пропажи.

"Друзья, потерялся наш кот Левчик. Возможно, он испугался взрыва, прогремевшего сегодня во время антитеррористических учений в городском совете. Если кто-то видел, знает где он, звоните", — написал львовский мэр.

Тому, кто поможет найти кота, Андрей Садовый пообещал хороший подарок.

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Антитеррористические учения в Львовском городском совете, о которых упомянул городской председатель Львова, произошли в условиях максимально приближенных к реальным: в Ратуше состоялся "взрыв", эвакуировали работников и огородили вход лентой.

Кот Левчик в приемной городского головы Львова появился в начале сентября 2020 года, когда его спасли, сняв с дерева рядом с Ратушей. Поскольку владельца у кота не оказалось, ему предоставили убежище во Львовском городском совете и создали ему страницу в Instagram, провозгласив "кошачьим мэром".

Напомним, после выборов мэра Львова Андрей Садовый заявлял, что власть в городе хотят узурпировать его политические оппоненты.

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