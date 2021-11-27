Во Львовском городском совете нашли гранату: она оказалась сувенирной (фото)

Муляж гранаты обнаружили на втором этаже Ратуши.

Во Львовском городском совете в субботу, 27 ноября, нашли предмет похожий на гранату. Поэтому на месте происшествия работали правоохранители и взрывотехники.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Предмет, похожий на гранату, был найден на втором этаже львовской Ратуши. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и взрывотехники. В ходе осмотра специалисты установили, что граната не настоящая, а сувенирная.

"Место на 2 этаже Ратуши, где найден предмет, похожий на гранату, было обследовано старшим инспектором-взрывотехником. И оказалось, что это не боевая, а сувенирная граната – муляж, изготовленный из дерева и окрашенный в соответствующие цвета", — сообщил директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Львовского городского совета Олег Забарило.

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