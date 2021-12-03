Во львовском аэропорту двое иностранок пытались вывезти в Турцию "ювелирки" более чем на 15 миллионов

Во львовском аэропорту двое иностранок пытались вывезти в Турцию "ювелирки" более чем на 15 миллионов

У женщин изъяли золотые украшения, 125 тысяч долларов и 375 тысяч евро.

В четверг, 2 декабря, около 20:00 сотрудники таможенного поста "Львов-аэропорт" во время проверки пассажиров авиарейса "Львов-Стамбул" обнаружили рекордное количество ювелирных украшений и валюты.

Как рассказали в пресс-службе Львовской таможни, две женщины в возрасте 53 и 67 лет, которые планировали вылететь в Турцию, для прохождения таможенного контроля выбрали полосу "зеленый" коридор. Однако, во время проверки их багажа таможенники совместно с пограничниками обнаружили 125,7 тыс. долларов, 374,8 тыс. евро и почти 1,7 кг золотых украшений.

Львівська митниця/Facebook

Из-за нарушения таможенных правил эти средства и ювелирные украшения у женщин изъяли.

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