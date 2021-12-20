Во Львовский городской совет ворвался мужчина с пистолетом: фото

Во Львовский городской совет ворвался мужчина с пистолетом: фото

Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

Во Львовский городской совет ворвался 26-летний мужчина. Он вел себя агрессивно и размахивал оружием.

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Об этом сообщили в Управлении полиции охраны во Львовской области.

Известно, что правоохранителям поступил сигнал "Тревога" из помещения Львовского городского совета. На месте происшествия полиция охраны задержала мужчину, который в Ратуше размахивал пистолетом. Также при осмотре у подозреваемого обнаружили вероятно наркотические вещества.

Личность подозреваемого установили. Это – 26-летний житель Львова. Мужчину задержали. Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

Фото: Управление полиции охраны во Львовской области

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