Во Львовский городской совет ворвался мужчина с пистолетом: фото

Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.
Во Львовский городской совет ворвался 26-летний мужчина. Он вел себя агрессивно и размахивал оружием.
Об этом сообщили в Управлении полиции охраны во Львовской области.
Известно, что правоохранителям поступил сигнал "Тревога" из помещения Львовского городского совета. На месте происшествия полиция охраны задержала мужчину, который в Ратуше размахивал пистолетом. Также при осмотре у подозреваемого обнаружили вероятно наркотические вещества.
Личность подозреваемого установили. Это – 26-летний житель Львова. Мужчину задержали. Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.
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