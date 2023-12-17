Во Львове "жестко" задержали мужчину – в полиции рассказали, что на самом деле произошло (видео)

В Сети распространили видео, как во Львове якобы жестко задержали мужчину. Пользователи соцсетей сразу заявили, что это мобилизация, а мужчины в военной форме – работники ТЦК. В полиции заявили, что задержанный мог навредить себе и другим и рассказали, что на самом деле произошло.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции в Facebook.

Так, 16 декабря, в соцсетях распространили видео, где во Львове мужчину якобы "скрутила" полиция и военные. Инцидент произошел в одном из супермаркетов на улице Шпытальной.

В полиции объяснили, что к правоохранителям обратился мужчина в военной форме и сообщил, что другой мужчина, проживающий в гостинице на улице Котлярской, вел себя агрессивно.

По словам свидетелей, он оскорблял администратора гостиницы, повредил стены номера, нецензурно выражался и, вероятно, был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину вывели на улицу и пытались успокоить, но конфликт продолжался.

"Уже в присутствии патрульных мужчина продолжал вести себя неадекватно, обижал присутствующих, мог повредить себе и другим лицам. Поэтому, согласно ЗУ "О Национальной полиции", патрульные приняли решение применить физическую силу для задержания нарушителя. Задержанный мужчина был доставлен в управление полиции, ему вызвали бригаду скорой для оказания помощи", — прокомментировали полицейский инцидент.

Также была установлена личность задержанного – он оказался солдатом одной из воинских частей.

В полиции также подчеркнули, что военнослужащие, помогавшие экипажу полиции, никакого отношения к ТЦК не имеют.

Напомним, во Львовской области в смертельном ДТП погибли военнослужащие.

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