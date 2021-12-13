Во Львове женщина выпала с 4 этажа и погибла

Во Львове женщина выпала с 4 этажа и погибла

Причины трагедии устанавливаются полицией.

Во Львове по ул. Карманского, 6б в понедельник, 13 декабря, с 4 этажа выпала женщина. Потерпевшая погибла на месте трагедии.

Об этом сообщили в Львовском городском совете.

Трагедия произошла в 8:40 в Сиховском районе города. Известно, что женщина 1947 года выпала из окна на 4 этаже.

Потерпевшая погибла еще до приезда медиков. Причины и обстоятельства трагедии расследует полиция.

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