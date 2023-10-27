Во Львове женщина требовала от мужчины секса: она ворвалась в офис и угрожала

Во Львове к 60 часам общественных работ осудили женщину, которая гонялась за мужчиной и предлагала ему заняться с ней сексом.

Об этом говорится в постановлении Франковского районного суда Львова.

По данным суда, мужчина 26 сентября 2023 вызвал полицию в офис, где он работал. Он объяснил, что к нему на работу ворвалась знакомая ему женщина, угрожала и предлагала интим. Также она мешала ему уехать из офиса. Потерпевший рассказал, что его знакомой 27 лет, и она не впервые его преследует.

На суде также было рассмотрено заявление потерпевшего, в котором говорилось, что женщина звонит мужчине по 40-50 раз в день, заставляет его к интиму, угрожает и преследует. Мужчина также добавил, что у него есть жена и это негативно влияет на супружескую жизнь.

Материалы суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

На суд обвиняемая не пришла и не объяснила своего поведения.

Франковский районный суд города Львова признал женщину виновной в совершении мелкого хулиганства – ст.173 КУоАП. Ей присудили 60 часов общественных работ. Также она должна уплатить 537 грн судебного сбора.

Напомним, во Львове суд наказал мужчину за секс возле церкви.

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